染疫生擬赴特別考場　楊潤雄指閉環管理有困難　密接者優先考慮

新冠疫情肆虐下，全港學生要「提早暑假」，而政府日前強調會爭取在下月22日開考文憑試(DSE)，昨(23日)更透露會研究為確診或檢疫中的考生，安排在特別考場應考。教育局局長楊潤雄今早(24日)在電台節目表示，密切接觸者會優先被考慮在內，因為他們的風險較低，但確診學生就要再詳情探討，前提是安排不能因此而成為社區防疫的漏洞。

楊表示，安排特別考場讓有需要的文憑試考生使用，事先要有周詳的安排，包括讓考生短暫居住的地方，因為每天閉環管理將學生接送到特別考場有困難。他重申，考評局已有既定機制，為不能參加考試的考生作出評分，但認為現時疫情稍為緩和，可探討特別考場的可行性。

他又指出，長遠會考慮提高對教師接種疫苗的要求，由現時的2針提高至3針，以作為恢復全日面授課的條件。他指1月份時做過調查，已經有9成教師打了1針，而下月的疫苗通行證要求已經要2針，相信大部分教師都會接種第3針。他稱，官校教師須跟隨公務員的打針要求，打完第2針之後5個月內要打第3針，教育局會向其他學校再發指引。

至於對學生的疫苗要求，楊潤雄重申接受教育是學生的權利，世界各地亦不多地方用打針作為上學的條件。但他認為打針始終有需要，政府和學校都會多加宣傳。