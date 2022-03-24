高拔陞稱指定診所每日4000預約用唔盡　關愛籌僅700人領

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，現時亞博館可以接收的病人上升約360，與內地醫護合作後已短時間內提升照顧病人能力，館內設24小時提供支援，有醫生巡房，整體服務提升明顯，例如每日都有放射專科醫生視察。高指有內地中醫專家已經每日巡房診治，與西醫團隊共同討論方案，他指亞博內有很多長者需要慢性治療，中醫有很大幫助，期望中西醫團隊進一步提升服務。

門診外展治療方面，高指服務亦有增長，例如抗病毒治療，使用默沙東及輝瑞抗病毒口服藥已有指引，超過60歲有否打針都會建議預約診所接受治療。免疫力較差的病人無論接種情況都建議接受治療。他指兩種藥使用率接近，指定診所需求量減少，每日可以接收4,000宗預約，而昨日(23日)只有3,300人使用，建議市民打電話或網上預約。

他重申，指定診所有為長者及高危病人設關愛籌，已經預留約一半籌，但近日只有700至800相關人士預約。至於老人院舍方面，如需要治療就有機制聯絡外展隊，需要時候就開新冠抗病毒藥，政府已經開啟多個暫托中心。