亞博長者長期病多　醫生建議家人陪入住照顧

新冠疫情下，長者中疫率高企，因此位於東涌的亞洲國際博覽社區治療設施亦由原本收治輕症病人改為接收不少長者。有在亞博館工作的醫生則表示，目前館內長者較多獲處方默沙東口服藥，又建議政府可容許長者的家人或工人入住亞博，幫助照料長者，以紓緩館內人手嚴重不足問題，

在亞博館二號館負責醫療工作的老人科專科醫生佘達明向傳媒表示，目前館內接收患者主要為長者、長期病患及需要長期臥床及重症的病人。他們大多有慢性疾病，需要服用多種不同藥物。但佘透露，館內已有多位患者處方默沙東的新冠口服藥，暫時未見有藥物相沖問題，並有不俗效果，只有一個出現作嘔、一個出現腹瀉的副作用。不過佘補充因為藥物用於輕症病人身上，難以確認有否縮短病程。

佘達明又指，亞博館最近開始有床位空出，相信是因為過往須完成14天隔離令才可離開，現時只要檢測呈陰性即可，對流轉有很大幫助。他又建議長者家人、工人住在亞博，24小時提供照顧，以紓緩館內人手嚴重不足問題，稱本月初最惡劣時要「1名醫生對700病人」，但至本月中已改善為「3對700」。對內地醫護加入，佘指「點都唔會夠」，幸出院條件改變，病人由高峰留醫14至20多日，減至7至8日，對流轉有幫助。他指由於不少長者身體差，亞博館無超出正常死亡率。