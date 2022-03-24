遇查揭藏喉釘汽油等物　設計師企圖破壞罪成

前年5月有市民上街反對國歌法，當時有一名男子於銅鑼灣被截查，遭搜出汽油及喉釘等物品。涉案男子事後被控2項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，他否認控罪於區域法院受審，至今天（24日）被裁定其中1罪罪成。法官姚勳智明言控罪相當嚴重，下令將男子收押至4月14日判刑，期間為他索取背景報告。

被告梁漢滔（29歲，報稱設計師），首項控罪指他於2020年5月28日，在香港銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40顆喉釘、噴漆、一把鉗及內載有汽油的玻璃瓶等。在審訊時，控方就涉案房中的十數個酒瓶空樽再加控被告1項相同罪行，被告故面對2項控罪，法官裁定首項控罪罪成，針對酒瓶等的那項控罪則不成立。

被告在審訊時有作供，否認物品屬他所有。他當時是為了防止友人在示威時使用有關物品或犯事，才主動拿走載有物品的背囊，並打算將之丢棄，對背包內有甚麼物品不知情，卻剛巧被警方截停。他否認有意圖用任何物品損壞別人財產。

對於被告說法，法官今天裁決時表示難以被接納。他質疑被告認為背包物品可疑，卻不打開查看。且被告聲稱的物主，只是其女友弟弟的朋友，與他非親非故，他竟說有責任向對方說對錯。而被告亦可直接告知對方對錯，但他卻冒違法風險地拿走背包，又不告知對方，證供充滿矛盾及不合理。

法官續指從所有證供看來，無論從重量、物品種類、被告出入該房間的情況、考慮到當時的社會狀況及地區，被告是知悉及管有這些物品且攜帶外出，包括汽油、喉釘、鉗和噴漆，唯一無可抗拒的推論就是被告打算及意圖用以摧毁或損壞別人的財產或財物。而就第2項控罪，就意圖而言，單是管有酒瓶等，難以作出這些酒瓶必然是被告用以損毀別人財產的推論，故只裁定被告首罪罪成。

案件編號 : DCCC 37/2021