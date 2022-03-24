調查指95%社企生意下跌　業界促政府加大扶助

本港新冠疫情爆發至今超過2年仍未結束，各行各業大受打擊，特別是社會企業只能在一波又一波的疫情衝擊之下掙扎求存。社會企業總會今日(24日)召開線上記者會，公布第5波疫情下社企業界營運狀況，153份問卷中，發現95%社企生意額較去年同期下跌；55%社企現金流亦只能夠維持半年；逾1成社企更指若疫情持續至今年中，將有5成以上機會結業。

社企總會於本月初進行問卷調查，收回有效問卷153份，佔全港社企的25%。總會表示，新冠疫情持續令經濟在短期內難以復甦，而由於大多數社企均以雇傭弱勢社群和殘疾人士為主，故營運成本均高於普通中小企業，促請政府投放更多的政策支持。

社企總會向政府列出多項建議以協助社企，其中總會認為最近的新一輪「保就業計劃」出發點好，惟認為該計劃若可延長至明年的8、9、10月份就更好。另外，又建議政府推出短期職位，以安排部分失業人士到受政府資助的社企工作；又或者可以向社企發放一次性補貼，以採購防疫物資、或資助社企租用私人場所半年租金；更希望當局亦可帶頭購買社企產品，倡於稍後將推出的消費券設立某個百分比，如指定使用5%到社企消費等。