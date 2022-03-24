男子2度強姦未成年繼女囚12年　申上訴被駁回

中年男子由繼女8歲開始，3年內涉嫌多次性侵犯繼女，更要求她模仿色情片內女性呻吟及性交動作。他去年經審訊後被裁定2項強姦罪成，被判入獄12年，當時法官更斥責他「假繼父之名，行淫慾之惡」，嚴重違反誠信。他不服定罪，早前向上訴庭提出上訴許可申請。上訴庭法官彭偉昌今（24日）頒判詞拒絕其申請，並指其提出的皆不是合理可供辯的理由。

本案申請人57歲，代號「W.K.Y.」。他與內地女子Y於2012年結婚，當時約5歲的事主X便成為他的繼女。X在2015年9月至2016年7月期間某天，首次在海豐家中被申請人強姦，當時X只有8歲，X與表妹在家，上訴人拉X進房後鎖門後強姦她。即使X因痛楚哀求停止，仍無法遏止其繼續，直至表妹在外敲門，X才能藉故離開。X與母親於2017年獲單程證來港。在2018年9月至2019年初某日，上訴人再次強姦X，又命令X模仿片中的性交動作和女性呻吟聲，要X嘗試騎在自己之上。

沒有律師代表的上訴人提出的上訴理據指，陪審團錯誤接納控方的證供，並沒有考慮替X檢驗的法醫證供指，X的處女膜無損傷，如他曾多次性侵X不應沒有任何痕迹。另外其上訴理據又指他原本面對多項控罪，但只有2罪罪成，如獲脫罪的控罪有疑點，餘下2項控罪亦應有相同疑點。

就申請人提出的2項上訴理據，法官認同控方的陳詞指，法醫的證供根本不能支持或否定X是否曾發生性行為，其證供明顯屬中性，不能削弱控方案情。而上訴人獲脫罪的控罪有疑點，並不等於餘下2項控罪亦一樣，因其考慮因素及基礎不同。陪審團就2項強姦罪的有罪裁決，與其他控罪的裁決並沒有邏輯上不一致的地方，因此其上訴理據並不是合理可供爭辯。

案件編號：CACC 147/2021