研究指本港數據開放表現略改善　惟個別授權條款不清晰

數據應用與生活息息相關，不少市民外出時都會使用電話應用程式查看交通工具到達時間，香港互聯網協會今日(24日)發布第2年的香港開放數據指數評估報告，檢視港府於2021/2022年度的數據開放表現。協會表示，香港開放數據的整體評分略有提升，公共數據開放總體得分，以滿分100分，從去年的69.9分升至今年的72.4分，輕微增加2.5分。

報告顯示，交通運輸和天氣類別的評分提升最顯著，其中，交通數據類別的得分提升10%。協會解釋，2021年有更多的公共交通服務營運商，包括九巴和綠色專線小巴的實時預計到達時間數據在「資料一線通」平台上釋出，是繼2019年新巴城巴、新大嶼山巴士、港鐵部分線路開放實時到達數據後的又一進步。而氣候和天氣數據類別的評分增加了16%，主因香港天文台在過去2年，於「資料一線通」上發布了更多實時數據集，包括溫度及颱風的相關資料。

但部分數據類別的表現較差，評分最低的5類數據依舊為商業登記、土地、司法及安全、房屋和政府運作。而總體表現仍然較弱的指標，是開放授權標識清晰程度、元數據、API和歷史檔案，例如，各政府部門網站與開放數據平台針對同一數據卻採用不同授權條款、元數據不足夠、數據集的歷史紀錄欠缺或呈現形式混亂等。