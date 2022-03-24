涉10.1清晨毀五星旗　2男一認罪一候審

去年10月1日清晨，有人在黃大仙橫頭磡邨宏安樓對開，將紮於欄杆上的五星旗扯下，將其焚毀並棄置地上。警方經調查後，拘捕2名懷疑涉案男子，控以侮辱國旗罪。案件今天（24日）於觀塘裁判法院提堂，其中1人認罪，另1人則表示今天未能答辯，要求押後案件以待向控方索取文件及給讓辯方律師給予法律意見。裁判官決定將案件押後至4月28日，為認罪被告判及處理另1名被告的答辯，此期間2名被告須還押監房。

控罪指，盧景揚（50歲、無業）及盧蔚浚（33歲、裝修工人）於2021年10月1日，在九龍橫頭磡橫頭磡邨宏安樓外富美街公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。今天盧蔚浚承認控罪，他承認的案情指，九龍東潮人聯會於去年9月30日，在富美街兩側行人路欄杆上各插上10支五星旗。10月1日清晨，橫頭磡邨的保安員巡邏時，發現該些五星旗被人焚燒、折毀旗杆及棄置地上，他於是向上司報告。一小時後警方到場調查，發現共有17支五星旗被焚毀，當中大部分被人扯下，另外3支未焚毀的五星旗亦被人扯下。附近一輛的士的行車紀錄儀拍攝到案發經過，顯示盧蔚浚與一名男子於當日清晨5時許在上址毀壞五星旗。盧蔚浚被捕後，警誡下招認一時貪玩才犯事，當時他在該處飲酒，看到有人正燒毀五星旗，他感興趣並找對方交談，及後一同破壞五星旗。

控方透露被告過去有4次案底，並指事主就本案的五星旗損失近4000港元，故要求被告賠償一半金額。辯方求情指，被告因為貪玩及酒後亂性才犯案，但他已經後悔，承諾不會重犯。裁判官聽取陳詞後，把判刑及賠償事宜押後處理。

案件編號：KTCC 378/2022