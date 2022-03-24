今增13074確診　僅1輸入個案　快測平台佔7342宗

本港新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(24日)新增5,732宗經核酸檢測確診個案，其中1宗為輸入病例，其餘均屬本地感染；另錄得7,342宗經呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。因此，今日共新增13,074宗個案。第5波個案累計1,088,593宗，其中698,253經核酸檢測確診。

歐表示，核酸個案中有805宗個案由醫管局確診，4,574宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，衞生署公共衞生化驗服務處確診則有353宗，1人疑感染Delta變種，另有1,191宗疑染Omicron，餘下的24宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

昨日(23日)再多3間院舍爆疫，共涉及61人，包括38名院友23名員工，而今波累計782間安老院舍、284間殘疾人士院舍出現確診個案；其中60間院舍是近兩周新增個案，涉1,260名院友，及約257名職員。

歐家榮表示，確診宗數仍徘徊1.2至1.4萬宗高宗數未有下降，似乎仍停滯於過萬宗，屬高水平，代表社區仍持續出現傳播，市民稍有鬆懈便容易出現反彈。他指出，徘徊高水平，單看一兩日確診未必看到趨勢。