再增201新冠患者離世　第5波疫情累計6557人病亡

本港新冠肺炎疫情未止，政府今日(24日)公布再多201宗死亡個案，其中有152人是在過去一日離世，分別是78男、74女，年齡介乎20歲至106歲，當中有64人來自院舍、103人無接種疫苗，37人打一針，12人打兩針；個案亦包括7宗為法醫呈報，包括5男2女，年齡介乎87歲至98歲。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，確診宗數仍徘徊高水平未有下降，似乎暫停滯於過萬宗，代表社區仍持續出現傳播，市民稍有鬆懈便容易出現反彈。

第5波累計的6,557宗死亡個案，3,501宗是院舍院友，18至59歲的成年人佔260宗（4%)、超過60歲的佔6,281宗（95.8%）、超過80歲的佔4,642宗(70.8%)，整體死亡率約0.6%。未完成接種疫苗的病死率是1.76%，相對接種2劑或以上的0.11%有16倍差別；在80歲或以上長者中，未完成接種疫苗的病死率是11.45%，相對接種2劑或以上的3.38%，有3.4倍差別。另外，由於數據滯後，3月1日至22日有42名離世病人未公布，包括23男16女，介乎61至99歲。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業交代較年輕死者個案，包括20歲有長期病患男子，已打2針，患末期癌症，正接受化療。他今月18日凌晨抽筋到屯門醫院急症室，測試發現確診並已處方藥物，情況仍然不理想，23日凌晨4時離世。45歲印尼女傭，已打2針，無任何病歷，3月21日起發燒、打冷震及胃口差，翌日情轉急轉直下入住廣華醫院，送院期間已昏迷不醒，需要急救，入院後檢測發現確診，本月23日凌晨4時離世。48歲長期病患男子，無打針，有腦腫瘤、腦出血，他於去年12月已因聯合醫院入院，一直在內科醫院留醫，至2月才轉至靈實醫院復康，3月1日染疫，情況一直轉差至今月23日凌晨5時離世。

53歲女無打針，患末期癌症，1月31日因腰骨痛、下肢無力而入住瑪嘉烈醫院，一直留醫治理。今月1日發現確診及患有肺炎，至3月15日轉差，23日凌晨5時離世。55歲男無打針，有長期病患，今月5日跌倒受傷而入住瑪麗醫院時發現染疫，及後情況惡化，曾打強心針，至23日昏迷不醒，搶救無效在中午1時離世。55歲女，有長期病患，居於院舍，她2月27日下午入住伊利沙伯醫院時確診，3月底情況一直轉差，今月23日下午離世。56歲男無打針，患末期癌症，3月3日到伊利沙伯醫院求診，發現染疫及肺有積水、氣促。他早前轉至聖母醫院復康，本月23日離世。