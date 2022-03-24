大埔元朗等5區多幢住廈污水帶疫　政府明派12萬快測包檢疫

新冠疫情肆虐本港，政府頻頻抽檢污水驗疫。當局今日(24日)表示，在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測中，發現大埔、元朗、東區、北區、沙田區的多幢住廈檢測到的污水驗出新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，遂決定將有明日(25日)起向有關疫區派發12萬快速抗原測試包，供市民自行檢疫。

涉疫地點包括大埔區宏福苑、寶鄉邨，安富道及仁興街附近一帶住宅；元朗區溱柏、翹翠峰、朗城滙、怡豐花園、原築、朗景臺、柏麗豪園、翠韻華庭、御庭居、華翠豪園、瑧頤、藝典居、仁翠苑、保輝樓，青山公路洪水橋段附近一帶住宅；東區七姊妹道、丹拿道及錦屏街附近一帶住宅；北區花都廣場、景盛苑、欣盛苑、綠悠軒、海聯廣場、帝庭軒、囍逸及嘉宏中心；沙田區美田邨、美林邨及美盈苑。

因應污水檢測結果的病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日起陸續向上址的約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。