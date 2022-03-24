地震頻生墜機現　堪輿學家指流年不利　奇門卦象屬火有天災

近期天災不斷，又發生墜機事故，加上國際局勢不穩，天有不測風雲人心惶惶！繼上周三(16日)日本東北地區福島縣及宮城縣外海於晚上發生黎克特制7.4級大地震，台灣花蓮及台東地區再於本周三(23日)發生黎克特制6.6級地震；而東方航空波音737-800內陸客機亦於周一(21日)在廣西梧州墜毀，天災和災難不斷令人心驚。面對世界驚變，有印度神童之稱的阿南德(Abhigya Anand)早前曾指3月16日會有大事發生，果然一語驚中地震發生；有堪輿學家認為，近來災難不停屬流年不利，五行木重，而木克土將引發地震災厄；另有風水大師亦表示，在「奇門遁甲」對應九運的卦象屬火，代表天災、意外災難等。

近期天災連連，令人心驚。早於上周一(14日)，向來罕見地殼運動的廣東竟在凌晨發生地震，連香港亦有不少人感覺到震動；後在日本東北地區福島縣及宮城縣外海，上周三晚上11時36分發生強烈地震，強度達至黎克特制7.4級，地震造成多人傷亡，更有一列新幹線列車在福島站和白石藏王站之間出軌，部分車卡傾倒，情況令人驚恐。

緊接日本發生地震1周之後，台灣亦於本周三凌晨1時42分，發生黎克特制6.6級地震，連帶台灣多地亦有震動，其中，花蓮縣玉里鎮更有橋樑斷裂，導致塌下的鋼筋水泥壓毀停在橋下方一輛吊臂車，所幸當時車上無人。而在本周一，東方航空波音737-800內陸客機在廣西梧州墜毀，機上132人至今下落不明，搜救工作仍然持續，事故發生令人痛心。加上國際局勢不穩，烏俄戰爭持續，世界驚變人民無所適從、惶惶不安。

奇門遁甲風水大師雲文子認為，雖然未到2024年，但九運的氣已經開始形成，而在「奇門遁甲」對應九運的卦象屬火丶景門丶天英星丶白虎，代表天災、火災、意外災難，近日發生地殼變動亦即是地震均屬火，而火燭、燒毀、軍火火槍戰爭等亦屬火，可以解釋到為何近期天災接連不斷地發生。她又指，接下來20年均將會比以前發生更多天災災害，以今年年頭立春的氣象來看，已不難發現全球各國的未來均運勢較差，形容「都不會有甚麼好事發生」。

著名堪輿學家區仲德則表示，近日天災人禍災難不斷，應屬流年不利的問題，由於今年為水虎年，五行之中缺火缺金而木重，在木重的情況下木會克土，引致地震機會較大，故近來接連發生地震，此情況要直到農曆4月尾火增強的時候，土變得堅實才會減少地震發生。至於發生墜機等傷亡事故，則是由於今年缺金，加上犯劍鋒星及伏屍星，容易出現無故身亡、意外禍患等。對於本港的新冠肺炎疫情，他則認為到農曆5月會開始緩和，農曆7月更會成功舒緩疫情。

對疫情、環球地緣政治發展都有一番獨特見解的阿南德，早前曾言中上周三將有大事發生為關鍵日子，果不其然日本便發生地震；他又曾在2月底時作出警告，全世界的經濟市場正受「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)」的負面能量攻擊，除經濟外，疫情亦會持續嚴峻，而目前世界亦正面臨3大危機，俄烏戰爭更會影響全世界的人民，造成許多痛苦，第3次世界大戰在2029年到2032年間很有可能爆發，改變世界政治版圖。