自港台入境維持隔離14日後　須再完成7天自我監察

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(24日)宣布，因應疫情變化，當地衛生局將根據《傳染病防治法》有關規定作出公告，自下周一(28日)凌晨零時起，由香港、台灣，以及大陸以外地區入境人士，須維持接受集中隔離醫學觀察直至進入澳門後14天，並在結束隔離觀察後，再接受7天嚴格的自我健康管理。另考慮珠海疫情趨緩，中心表示會持續評估會否將珠澳口岸入境的核酸檢測證明要求，由24小時變為48小時的可行性，

中心表示，嚴格自我健康管理期間，健康碼會轉為「黃碼」以及不得經澳門往內地，且須在開始自我健康管理的第1、2、4、7天接受新冠病毒核酸檢測。若在指定日期不接受檢測，健康碼會被鎖定為「紅碼」，直至取得1次核酸檢測無感染證明的結果。有關措施適用於由上述地方進入澳門並正在接受醫學觀察的人士。

另澳門旅遊局表示，今日在酒店做醫學觀察的人士合共738人，在指定及自選醫學觀察酒店有484人，在專門醫學觀察酒店有254人。總數當中包括332名澳門居民，36名外僱人士和370名旅客。