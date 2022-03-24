相思灣村霸石頭掟東方記者　警方控襲擊罪將提堂

西貢相思灣村土地亂象持續，東方傳媒機構(下稱「東方」)前年揭發該村違建道路及神秘丁屋事件擾攘至今，東方記者去年到該村進行正常採訪期間，更遭神秘丁屋業主黃子洋不禮貌對待，他更以拳頭般大小的石頭擲向記者，隨後他被警方拘捕。黃事後獲准保釋候查，今日(24日)再到警署報到，警方指已落案起訴黃一項普通襲擊罪，案件將於4月19日在觀塘法院提堂。

黃子洋涉嫌襲擊東方記者一案，至去年12月初被捕後，黃一直獲准保釋，定期到將軍澳警署報到。據知警方一直進行調查及搜證，考慮起訴黃，並會追查是否有包庇違法情況，今日黃再到將軍澳警署報到時，正式落案控告黃子洋普通襲擊罪。今日現場所見，黃約下午4時半獨自前往警署報到，逗留約半小時後離開。

作為相思灣村村霸，黃在村內經營水上活動店，不但涉及僭建碼頭及佔用空置村屋，近期連祖堂地亦被其佔用做生意，村民多番舉報無果，在疫情下他所經營的水上活動店需遵守停業令，惟有人一於少理繼續出租獨木舟，東網記者在剛過去的周六直擊有多人租艇出海，隨時連累租艇市民一併受罰。

警方發言人表示，已落案起訴姓黃男子一項普通襲擊罪，案件將於4月19日在觀塘法院提堂。另外，黃掟石頭的行為亦涉《侵害人身罪條例》的普通襲擊，一旦定罪，可處監禁1年。