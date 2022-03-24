考評局公布公民科等級描述及試卷範例　題目涉及國安法

經修訂的高中核心科目課程已於去年9月開始於中四級推行，成為首批在2024年以該課程應考中學文憑試(DSE)的學生。其中，公民與社會發展科取代了通識教育科，而中國語文科則取消了卷三聆聽及綜合能力考核，以及卷四說話能力，並於卷二寫作加入實用寫作。考評局今日(24日)再公布更新公民科的「達標」及中文寫作卷的「等級描述」。

考試及評核局今在網誌「文憑試快線」公布，近日擬定了公民科「達標」的「等級描述」；並按修訂後的中文科評核要求，更新第1至5級的科目整體「等級描述」及寫作能力卷別的「等級描述」。「等級描述」用以說明達至相關等級的典型學生之能力水平，有助師生及持份者理解各個等級的要求與水平。

公民科取代了通識科之後，只以達標及不達標顯示學生成績。根據考評局提供的答卷範例顯示，其中1條題目與《港區國安法》相關，需要考生運用資料，指出就營商環境而言，部分人士對國安法的實施可能存在的疑慮，並用資料內容說明如何可釋除疑慮。

達標考生的答案指出，根據資料顯示，有流言指資金會從香港流走，而事實是香港銀行體系不單沒有明顯的資金流出現象，相反，在2020年底合共有500億美元流入港元體系，可見該疑慮不攻自破。

就有關培養香港青少年的國家觀念的一題，達標的答案包括學校可透過不同類型活動如升旗禮、講座等活動，加深青少年對國安法的認識，例如「一國兩制」及「港人治港」等。

在中文科卷二寫作加入實用寫作方面，樣本試卷顯示，考生需根據資料，撰寫不得多於550字的演講辭。