葵涌3青少年渉21宗刑毀收債被捕　警檢膠水手機等證物

新界南總區機動部隊警員，昨日(23日)凌晨時分於葵青區內進行反罪惡巡邏。期間，在葵盛東邨對開發現一名14歲本地男童在一輛單車附近徘徊，形迹可疑，警員遂上前截查。經初步調查，有人承認較早前在大窩口邨偷竊該輛單車，警員其後搜查單車，在單車後座一個袋內發現幾十張收數紙。

葵青警區刑事調查隊接手跟進案件，發現該男童至少牽涉新界及九龍區10多宗、與收債有關的刑事毀壞案。因此，案件轉交葵青警區重案組跟進，初步調查懷疑該名男童，與3月各區共21宗涉及非法收債有關的刑事毀壞案件有關，包括淋潑紅油、在門匙塞萬能膠及發放追債信件等。

探員經過深入調查及情報蒐集，今日(24日)再拘捕多2名分別為16及19歲涉案本地男子。他們現正被扣留調查，警方不排除再有人被捕。警方調查發現青少年透過朋友介紹，被不法分子透過通訊軟件招攬參與「搵快錢」工作。青少年收到指令後，到公共屋邨單位淋潑紅油、塞鎖匙窿及貼恐嚇字句。

警方提醒青少年，參與刑事毀壞案最高刑罰為監禁十年，青少年切勿以身試法。警方亦呼籲家長留意子女有否抱著「搵快錢」的心態，從而被不法分子利用犯案。