快測平台累計逾39萬呈報　1宗涉提供假資料交警方跟進

本港第5波新冠肺炎疫情持續，政府在本月7日推出快速測試呈報平台，供市民申報其檢測及確診結果。當局今日(24日)表示，平台自啟用起截至昨日(23日)，衞生防護中心共收到390,340宗有效呈報個案。其中發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，並已交由警方跟進，以考慮採取適當執法行動。

港府發言人重申，完成初步申報的人士須在24小時內經手機短訊的連結上載證明文件，方可被視為有效呈報個案和下載由中心發出的隔離令或檢疫令。中心又會以抽樣方式，要求經呈報市民進行核酸覆核測試。截至昨日，已有11,992名市民進行核酸覆核測試，當中170名人士因其覆核測試結果沒有染疫，而被送往竹篙灣社區隔離設施再進行觀察及測試；另發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案。

發言人表示，向衞生防護中心作出呈報的資料亦可成為個人感染及康復的正式紀錄，以便日後作其他相關用途，例如疫苗接種、病假安排、出行證明等。在接種疫苗方面，康復者亦可憑藉申報系統發出的相關紀錄，按時接種相應的疫苗劑數，以及於有效期內豁免「疫苗通行證」的接種要求。政府亦正進行系統提升，康復者可於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，以及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內。