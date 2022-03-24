大坑龍濤苑法團疑拖欠尾數　建築公司抗議　工人石壆危坐

去年下旬開始進行天台防水工程的銅鑼灣大坑浣紗街屋苑龍濤苑，工程在今年初竣工後，屋苑法團懷疑未有繳清餘下的款項。今日(24日)早上，建築公司人員在屋苑外拉起橫額，抗議屋苑法團拖延尾數，在「有汗出無糧出」的情況下，導致建築公司及至少約20名員工受影響。下午4時許，警方接獲報案，派員到屋苑了解，經初步調查後，把案件列作勞資糾紛處理。

至晚上8時許，東網記者到場了解，據建築公司負責人戚先生表示，該項天台防水工程款項約600萬港元，惟至今只收到一半費用，餘下尾數一直無法收回。他強調工程已「出晒完工紙」，惟有關方面一直以有業主不在香港等諸多藉口，未能清繳工程餘款。他對此也不知如何是好，屋苑內有業主得悉此事，均認為事件並不合理。

未幾，有2名建築公司的工人突然走上屋苑一樓對開的石壆邊緣危坐，有街坊見狀擔心發生危險，隨即報警。消防接報趕至，在地面張開救生氣墊戒備，同時有事主的友人登上一樓展開游說。至晚上近10時，2名工人經消防勸喻後，最後返回安全位置。