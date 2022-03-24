陸路口岸昨進行1227次快速核酸檢測　揭1跨境貨車司機帶疫

新冠肺炎疫情持續，為減低疫情外溢的風險，本港各陸路口岸由本周開始陸續安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(24日)表示，昨日(23日)共進行了1,227次快速核酸檢測，當中發現1宗初步個案，運輸署已將個案通知衞生署以作跟進。

為保障內地供港物資供應穩定，港府早前與廣東省及深圳市政府合作，設立不同途徑的運輸鏈，除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日運輸跨境物資約3,560個標箱，約26,480噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱(約150噸)，非生鮮類約3,540個標箱(約26,330噸)。

深圳市3個港口自上月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約52,340個標箱，約371,170噸貨物，其中生鮮食品類約900個標箱(8,160噸)，非生鮮類約51,440個標箱(363,010噸)。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主，昨日有14個標箱共31噸物資運抵香港。自本月2日開通以來，截至昨日共運載1,170多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

此外，為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，運房局已在元朗新田錦壆路用地測試了貨物接駁的安排，過程順利。目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

另外，商務及經濟發展局今日表示，目前經中央協調採購並已接收的快速抗原測試包超過1.6億份，不同消毒用品及個人保護裝備亦已到港，包括逾3.2億個N95、KN95、外科及手術口罩，以及超過3,200萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩等；另有60萬盒抗疫中成藥，絕大部分已被分發；以及已接收超過160萬部血氧儀。