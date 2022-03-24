疫情致美容業損失逾億元　經濟界料首季經濟負增長

第5波疫情影響本港近三個月，期間禁聚令、停業令及禁飛令令本港多個行業如餐飲、零售、娛樂、消閒及零售業大受影響，有經濟分析指，香港首季經濟增長(GDP)將大插水，或會負增長1%，若疫情持續、防疫禁令繼續延長，第二季亦可能錄得負增長，屆時本港經濟或再陷衰退。多個行業近日都要求政府盡快放鬆禁令，美容業更指，第5波疫情以來該行業已損失超過一億元，要求當局體恤民困。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，業界於疫情期間已累積停業10個月，單計第5波疫情已有超過2個月，估計損失已上億計。葉指出，美容業主要以預繳式收取服務費，而客人多以信用卡消費，但發卡銀行會扣起價值1至2個月療情不等的收入，但業界停業期間仍需交租，已經出現資金流通的問題。

他坦言，即使下月20日後有望復業，業界仍要先「還債」，進行累積的療程，至令3至4個月才有望開新單，而復業初期客人亦不敢簽單，擔心隨時再度停業，信心亦需時才能回復客人的信心。葉又指，不少從業員為生計已轉行，估計當中至少10%的已離開原本的工作，行業恢復營運有助挽留人才。