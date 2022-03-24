禁聚令不包黑社會？　雙安保護傘庇上海仔　違例飯敍慶生播毒

曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，與司法保護傘「傾掂數」回港投案後竟獲「放生」，令他更加目無法紀。近期疫情肆虐，上海仔無視口罩令及禁聚令大搞「無罩」生日宴，至少16人違例飯敍播毒，期間上海仔吹蠟燭口水亂噴，場面惡心，隨時引爆另一場「鴻」門宴疫禍。警方收投訴後展開調查，但上海仔等會否被票控仍是未知之數，事件令人質疑是否黑社會就不用守禁聚令。

屬狗的上海仔於本月18日生日，據悉，他早前在一間餐廳舉行生日宴，列席賓客多為江湖中人及親朋好友至少16人，包括戴黑色粗框眼鏡及西裝背心的和勝和前坐館「肥堅」、身穿白色上衣的前坐館「阿祖」及將會選坐館的「李白」，其餘則是上海仔的門生及後輩。此外，背向鏡頭的黃衫女子及其身旁身穿藍色恤衫的男子，正是與上海仔「有關係」的有線電視體育記者郭海𣿭及其丈夫東方龍獅球員梁冠聰。

酒足飯飽之後，眾人於桌上放置多個生日蛋糕，起哄為上海仔慶祝生日，更大唱生日歌。一曲唱罷，上海仔吹蠟燭時「氣若游絲」，連燭火都要連吹幾次方熄滅，更揮手高呼﹕「好孫仔、好細佬，你哋唔使驚……」期間，上海仔口水亂噴，不停說話。

本港不論是公共及私人地方的聚集都有法例規管。餐廳方面，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌的人數上限的規定，即違反禁聚令；私人場所方面，港府由2月10日起至今，禁止兩戶以上人士在私人地方進行多戶聚集。上述兩個情況，違者均可罰5,000港元。

執業大律師龔靜儀表示，若有關地點發生在公眾地方，如餐廳酒樓，即「斷正」犯禁聚令，警方應採取執法行動。若發生在實施禁跨家庭聚會前，有關人士在私人地方舉辦有關活動雖未必犯法，但她認為警方必須跟進調查，直言：「最怕外界有樣學樣！」

上海仔身負多罪潛逃海外，期間多次拍影片在網上發布不實內容，及後被踢爆其實他與壹傳媒黎智英勾結，互相利用聯手攻擊東方。他於2020年底在意大利感染新冠肺炎，最終如落水狗般返港，雖一度被捕並先後3次向警方報到，惟仍獲放生，進一步印證他背後有司法「保護傘」撐腰，雙方「傾掂數」才回港投案的說法。

據悉，上海仔認識本港一對有司法界背景的夫婦，自願做「契仔」，上海仔棄保潛逃期間，「契媽」給他黑卡信用卡消費，曾任暫委法官「契爺」則指點他密謀返港。其背後亦疑有「雙安」發功，上海仔曾拍片自稱與內地國安、公安有交情，恃着自己背後有多方包庇，早知不會「落鑊」，故返港後非常招積，經常被拍得外出食飯耍樂，十分活躍。他日前透過其過從甚密的退休高級警務人員設下「飯局」，「掹衫尾」與內地駐港公安機構人馬一聚，「拉大旗作虎皮」，企圖以狐假虎威替自己「洗白」，妄想東山再起。

上海仔「着草」流竄泰國曾投靠他的精神領袖、「保家」（俗稱「大佬」）、綽號「燒雞」的前坐館蕭漢強，「燒雞」更為欠債纍纍的上海仔向債主求情。不過，他因畏懼「江湖追殺令」，選擇做縮頭烏龜，去年12月不敢現身「燒雞」的喪禮送別恩人。