涉多宗確診個案　沙田乙明邨明恩樓等10大廈納強檢名單

因應多宗新冠肺炎確診個案，再有10個指明地方被納入強檢名單！政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該些地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

政府明日(25日)將於深水埗富昌邨籃球場(近港鐵南昌站)、青衣長康邨康豐樓和康祥樓對出籃球場，以及沙田牛皮沙街遊樂場(近港鐵第一城站)增設流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

3個月內曾經檢測呈確診(即陽性)結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測通告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合通告要求。換言之，快速抗原測試無驗出病毒(即陰性)結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

如任何人士在強制檢測驗出確診，將和其他核酸檢測或自行快速抗原測試而申報所發現的確診個案一樣，都會按分層分流的治療策略去處理，其隔離安排，以及其同住人士的檢疫安排，與其他陽性個案沒有分別。

涉事的地點如下：

1.沙田乙明邨明恩樓

2.屯門友愛邨愛暉樓

3.屯門大興邨興平樓

4.沙田廣源邨廣棉樓

5.藍田興田邨美田樓

6.將軍澳寶林邨寶泰樓

7.黃大仙竹園北邨橡園樓

8.青衣長康邨康豐樓

9.鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

10.深水埗富昌邨富悅樓