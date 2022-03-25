醫管局稱分層分流收治新冠患者見效　醫院外人等病床情況不再

上月疫情大爆發，遇上寒流襲港，有大量年老確診者在醫院外餐風露宿，受盡苦頭。醫管局及後實施「分層分流」，安排醫院集中救治重症，其餘新冠患者按需要及病情安置在治療中心、隔離設施等。該局指新安排漸見成效，至少急症室不再迫爆、由「人等病床」變成「床等病人」，但未來未見樂觀，形容「呢個仗仲有排打」，冀以保護長者為先。

雖然在分層分流下，危殆、重症染疫者才會獲收入院接受治療，但公立醫院本來的病床數目也無法應付今波疫情。因此，醫管局早前將伊利沙伯醫院等共6間醫院，轉為定點醫院，加上「超極限地」將約一半的公院普通病房改裝，令接收新冠病人的病床由2千多張增至11,500張；現時使用率約80%，涉及9千多名患者。

醫管局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏表示，為減低重症病人的死亡風險，額外增購了1000部高流量鼻導管治療儀器，讓除危殆病人外，嚴重病人也能長時間舒適吸氧以助穩定病情。另因入院病人近乎「清一色」為長者，該局亦會着重病人營養攝取，避免他們因身體弱及營養差而離世。

莊指，新安排初步有成效，因病床數目大幅增加、資源能更集中運用，最近已再沒有出現大量病人在急症室內外連日等候的場面，急症室等候分流治療的患者數目由上月最高峰的逾千人，回落至近日的百多人，而且危殆及嚴重個案也可及時獲安排入院，近期死亡率亦有逐漸下降。

醫管局質素及安全總監鍾健禮說，上月中多間安老院舍爆疫、疫情處於高峰之時，慘況處處，他坦言「行醫30幾年，都未見過呢個情況」，相信世界上無甚麽地方的醫療系統能承受當時情況，「要同市民講聲對唔住，都冇辦法」。他感謝前線醫護努力，透露「有啲同事一路做一路喊」，各人均只是盡做。

鍾指，新冠肺炎對老人而言非常嚴重，所以決定唯有先救長者，實行分層分流，加上聽從內地專家建議，想盡辦法加病床才令情況紓緩下來，「至少終於係床等人，唔係人等床」。但他對未來情況仍不樂觀，每日確診個宗仍有萬多宗，「呢個仗仲有排打」。