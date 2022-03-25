6個暫託中心千餘床位如虛設　社署：研究收治院舍確診者

在中央援港大建方艙醫院，政府又徵用多個體育館設立分流染疫或新冠過渡長者之後，有關設施已供大於求，本報獲悉，目前已投入運作的6個暫託中心，有5個中心的使用率少於一半，當中，啟德暫託中心、天水圍體育館及港灣道體育館的使用率均只有2%至11%左右(見表)。對於暫託中心空置逾千床位、老人院卻又被迫接收疑仍有傳染力的新冠病毒攜帶者，社會福利署回覆東網查詢表示，會與有關部門研究是否需要設立更多暫託中心，直接接收來自院舍的確診長者。有安老業界代表指，上述問題已出現逾一個月，希望部門間有共識，設立轉介機制後減低院舍憂慮。

醫院管理局昨日表示，會與運作暫託中心的社會福利署協作，如果長者病人無病徵但仍然確診，可以送到暫托中心接受照顧。該局總行政經理李立業昨日在疫情記者會指出，如果年長病人無病徵但仍然顯示確診，可以送到暫托中心接受照顧，包括長者隔離後出院，考慮院舍的環境，若認為不合適，將安排情況穩定且仍未康復的長者，轉送往長者暫托中心。社署亦表示，會研究是否需要設立更多暫託中心，直接接收來自院舍的確診長者。

安老服務協會主席陳志育表示，原本未有機制可讓院舍直接通報，令需要送到暫托中心接受照顧的長者被迫送回院舍，亦是院舍大爆發的其一原因，而情況已持續一個月，現時部門間有共識、轉介機制，相信可以處理未完全康復的長者個案，減少院舍憂慮。