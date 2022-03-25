第5波疫情下求助者大增　999熱線上月接逾15萬個來電

本港第5波新冠肺炎疫情爆發後，大量確診者等候入院或送往隔離設施，不少人致電999緊急報案熱線求助，單計今年2月，該熱線共回應全港約15.5萬個來電。鑑於疫情來電增加，每個來電的等候時間延長，故警方推新措施，如是輕症及能自我照顧患者，通訊員轉駁有關來電到消防控制中心後便會掛線，騰空接聽下一個緊急求助來電。

港島總區指揮及控制中心警察總通訊員何家輝表示，今年2月999熱線共回應約15.5萬個來電，數字雖與上年同期相若，但平均等待接聽來電時間急增3倍，由上年等7秒急增至上月等21秒，主因是新冠疫情相關查詢或召喚救護車的來電上升。以往接到需要救護車服務的來電，通訊員會轉駁到消防控制中心，在三方會議中確定報案人不需警方協助，通訊員才收線。

為更有效運用資源，警方採取新措施，通訊員會對需要救護服務的來電進行即時分類處理，確認患者是否能夠自我照顧，如病情較輕、意識清醒或有親友陪伴的患者，會先進行安撫，再轉駁來電到消防控制中心後便掛線。報案人需繼續等候消防控制中心人員接聽電話。

資訊系統部警察總通訊員孔慧欣表示，999電台平均每14秒要接聽一個新來電，但疫情嚴峻，令999電台工作量增加。她提到，999來電中不少為輕微及非緊急事件，例如遺失財物，她提醒市民其實可用警務處網站或手機應用程式的「電子報案中心」報案，亦可到附近警署求助。

警察通訊員隸屬警隊資訊系統部，是警隊的文職人員，主要負責在總區指揮及控制中心接聽999緊急熱線及在分區電台工作，目前編制有480名警察通訊員。