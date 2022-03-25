中九龍幹線工程建2段全罩隔音　5月開始組裝工程　料需時2年半

中九龍幹線工程項目一拖再拖，終在2017年12月展開工程，至今政府已批出7份工程合約，並預計約在2025年通車。為回應居民訴求，政府落實加建兩段封閉式隔音罩，計劃於今年5月起開展組裝工程，其中油麻地駿發花園對出隔音罩區域的組裝工程，預計需約16個月完成，而整項組裝工程預計為期約2年半。

中九龍幹線的工程其中一個阻力，來自附近駿發花園居民要求將加士居道天橋，由半封閉式隔音罩改為全封閉式。政府雖然多年來以技術困難、不符成本效益等理由拒絕有關要求，但最終「跪低」提出折衷方案，同意興建全密封隔音罩。

路政署表示，工程期間承建商會佔用部分加士居道天橋及渡船街的行車線，利用重型吊運機械及特長卡車搬運及組裝隔音罩組件，並因應當日組裝工程的位置，封閉加士居道天橋及渡船街的相關行車線及實施相應的臨時交通安排。

為減少對交通的影響，組裝工程初步定於每日凌晨進行，並會使用寧靜可行的作業方法，包括使用低噪音的機動設備，及使用臨時隔音屏障/隔音罩及其他噪音控制措施，將聲浪盡量降低。政署同時會透過各途徑，包括交通通告及現場交通指示牌等，告知市民訊息。