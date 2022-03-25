東方日報A1：谷針逼埋牆角　再生漢搵命博

政府為求谷針，強推「疫苗通行證」，連本港極少數、曾因打針而全身癱瘓的「吉巴氏綜合症」患者，也無法取得一張完整豁免兩款疫苗的證明書，生活受盡影響之餘，亦擔心若被迫打針會再病發。事主批評證明書猶如名存實亡，並非如當局描繪得簡單使用，冀政府能放寬罕有病患者取證明書的規限。

人稱「高潘」、現年68歲的潘先生，曾於新西蘭居住多年。他自小有接種不同疫苗，例如天花疫苗及流感針等，身體一直安好無事，更曾是港隊男子排球代表，早於1978年為港出征泰國亞運會。在2009年，他讓家庭醫生為他注射流感針後3天，開始感覺上落樓梯難於平衡，繼而出現洗手時水如針刺、難以吞嚥和四肢乏力等問題。他深感不妙，連忙到急症室求診。

醫生診斷他患上罕有的嚴重神經系統病變「吉巴氏綜合症（Guillain-Barre Syndrome）」，並屬亞急性變種。潘不久後全身癱瘓，思緒清醒但動彈不得，幸好血漿置換治療有效，結果在醫院及療養院共住超過10個月後，康復出院。他憶述，當時的感覺猶如噩夢，寧願死掉亦不想成家人負累，而今亦有後遺症，例如下肢感覺及發力俱弱、不能做劇烈運動等。

大步檻過後，潘先生於2013年回流返港，執起教鞭，近年才退休。對病變猶有餘悸的他，此後再無接種疫苗，遇上新冠疫情亦不敢打針。惟政府上月實施「疫苗通行證」，出入超級市場、商場、理髮店等，均須至少接種一針新冠疫苗，令他大感頭痛。他先後向腦神經科醫生及另一位家庭醫生，查詢申請疫苗豁免證明書，但醫生均稱，按照政府指引，其病歷只能獲豁免接種科興疫苗，復必泰疫苗不受限，無法向他開出完整的豁免證明書。

潘先生指出，藥廠已警告曾有針後嚴重過敏反應的人，接種與否必須先詢問醫生意見，但他須證明自己對復必泰的活性物質敏感，才可獲豁免接種。然而，自行做敏感測試，不但價格不菲，而且需時及有風險，只為取豁免書必然是得不償失。即使本港已有人接種復必泰後出現吉巴氏綜合症，醫生卻只硬性跟從政府規定，不酌情處理，他批評豁免書名存實亡，「根本就唔係好似個電視廣告講到咁簡單！」

現時他在傭人協助下，尚能購買日常用品，但不能與朋友在外飯敍，亦不能到髮型屋理髮，要自己修剪或由傭人代勞。若當局之後為「全民打針」再推硬招，甚至強制打針，潘先生希望能先處理過身不久母親的後事，否則一旦他再針後出事，便無人處理。他期望政府能夠對罕有病患者，或曾在針後有嚴重過敏反應的人士，稍為放寬取得豁免書的要求，令他們免受打針風險。本報曾在疫情記者會上向衞生防護中心傳染病處主任張竹君查詢，她僅稱醫生會按臨床情況處理。

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