你要知：增強抵抗力　中醫教你輕鬆抗疫

身體好自然少病痛，增強抵抗力能輕鬆抗疫！在疫情期間，應怎樣嚴選我們的飲食，購買食材時點先揀得夠「精」，自己在家中又有甚麼方法能幫助強身健體？註冊中醫師兼健身教練徐澤昌教授大家家居抗疫法。

在疫情期間，徐建議飲食上可選擇健脾益氣的食物，包括飯、淮山、五指毛桃，「中醫角度，脾胃幫助我哋產生氣血，透過吸收食物營養，令身體氣血充盈。當脾胃強壯時，令到身體氣血充足，抵抗力也會更加好。」此外，中醫有云「肺喜潤而惡燥」，徐指如肺部長期在乾燥狀態，會特別容易出現問題，會引起乾咳或有不適，「可食銀耳、百合等食物，幫助潤肺作用。但要留意本身濕重人士，有大便削、痰濕等症狀，就不宜再食用以上食物。」

此外春天會有不少濕氣，吃一些具有發散作用的食材亦有幫助，譬如薑、葱或蒜頭等。不過徐叮囑，這些食物千萬不要食過量，有些人體質本身燥熱，經常口乾舌燥，喉嚨乾痛或者陰虛火旺的體質，食完就會更加燥，「會損傷肺陰，會出現乾咳、喉嚨乾等不適狀態，亦會令身體正氣受損，亦可能會加重染疫機會，或者染疫可能會有啲嚴重症狀。」

雖然政府日前宣布暫緩全民檢測計劃，但市民搶購物資食材意欲仍然未減。徐建議大家挑選一些容易消化而有營養的食物，「脾胃唔需要咁多力量消化，可減少脾胃積滯，有營養食物可令身體氣血充盈，通常包括飯、瘦肉、菜、雞蛋等，就已經好足夠。」徐指，如身體體質沒有大問題，平日每日可吃1至2隻雞蛋，其豐富蛋白質可令到身體免疫力維持在健康水平，同時要避免食辛辣刺激食物和凍飲。

如果想強身健體，穴位按摩法亦有幫助。徐指按壓頭頂「百會穴」可提升身體陽氣，改善虛弱和疲倦狀態；另外按壓胸口的「雲門穴」和「中府穴」，能夠幫助疏通肺部經絡，以及強肺作用；亦有一些常見的保健穴位「足三里穴」，可幫助健脾，增強人體正氣，改善抵抗力；肚臍下亦有「氣海穴」和「關元穴」，皆是幫助強壯的穴位。

健身室因疫情關閉，其實大家亦可以在家中做簡單運動，幫助增強自己抵抗力。徐直言，做運動要適量，亦不能過多，要根據自己體質和能力去做，每日30至40分鐘運動量就足夠，「比較簡單可以做開合跳，可以增強心肺功能。「弓箭步」可訓練下半身，腳及臀部肌肉。而做掌上壓及深蹲，能分別有效鍛煉上半身及下半身的肌肉。」