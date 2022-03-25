房委會新推出「轉數快」電子支付服務

新冠疫情下，大眾均避免「數銀紙」付款，轉用非接觸式付款方法繳費。房委會最新推出「轉數快」電子支付服務，讓「房署資訊通」流動應用程式用戶可以隨時隨地繳付費用，方便快捷，更可避免傳統排隊繳費方式，保持社交距離，在疫情下減少病毒傳播風險。

透過房委會全新推出的「轉數快」電子支付服務，公屋租戶只須配備能使用「轉數快」作付款的手機，下載並登入「房署資訊通」流動應用程式，揀選「轉數快」服務，連結「轉數快」所屬的銀行戶口或用支援「轉數快」的銀行手機應用程式掃描二維碼隨時隨地即時過帳交租。

非住宅物業租戶，亦可使用支援「轉數快」的銀行手機應用程式，掃描月結單上的「轉數快」二維碼隨時隨地即時交租和繳費。

停車場月租使用者則可到停車場繳費處，用銀行手機應用程式，掃描「轉數快」二維碼繳交月費。由2022年9月底開始，他們更可直接透過「房署資訊通」流動應用程式，隨時隨地揀選「轉數快」繳費。

「房署資訊通」功能多 一App在手生活更便利

除了繳費，「房署資訊通」流動應用程式亦具備多項功能，包括讓用戶自設繳交租金提示，不再怕忘記交租，又可查閱未繳租金狀況和過往六個月的交租記錄。

另外，租戶透過該程式可提前3日收到屋邨樓宇因定期檢查或維修而影響公共設施服務的電子通告，例如食水、沖廁水暫停供應等；亦可查閱房委會最新租金政策資訊和香港天氣資訊等，令生活更方便。