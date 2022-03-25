專家質疑部分死亡率與新冠無關　政府稱要進一步分析

特首林鄭月娥今早(25日)在記者會表示，感染者設施早前只有竹篙灣及鯉魚門，當時沒有足夠設施給予緊密接觸者，希望之後做到床等人，現時各類興建的隔離設施提供2萬床位，令很多要轉為隔離設施的酒店壓力減少。

她指出，酒店是閉環管理，預留了酒店給不想工作後回家的工作人員。對於暫托中心，她指已經要求勞福局用好，給予安老院舍時間恢復元氣，如長者康復後立即送回安老院舍，會加大院舍壓力，所以做一段時間暫托，令長者恢復得更好。

長者死亡個案方面，林鄭引述政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，指死亡率一部分與新冠肺炎沒有特別關係，她稱內地專家認為都要做分析，例如解釋究竟死亡個案如何。她指專家有很多有用意見已經正在落實，集中資源治療，不要分太散。希望大量工作希望讓死亡個案下跌，讓長者快康復。

她強調，400名醫護人員沒有工資，早前政府3萬港元聘請的是內地照顧員，並非醫護，照顧員會放在暫托中心。退休紀律部隊參與抗疫團隊，林鄭指不是很掌握，但希望大家不要聚焦薪酬，指該批人士只是想為香港抗疫出力。