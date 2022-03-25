外傭荒持續　政府延長現行合約有效期及返鄉安排

受疫情影響，航班縮減或取消，不少僱主均未能如期安排外傭到港，甚或有外傭不能回鄉，勞工處今日﹙25日﹚宣布特別措施，包括延長現行合約的有效期限及延後返回原居地，以協助僱主及外傭。

政府會繼續實施早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在2022年6月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月。如合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請則不獲考慮；如新聘請外傭未能於上述6個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，應考慮申請與現任外傭續約。

另外，在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後與相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限。因應疫情，政府會進一步延長現行的彈性安排。如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。

政府提醒，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。