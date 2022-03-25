染疫康復後到裁判官確診　前區議員判刑須再押後

新冠肺炎疫情持續，司法程序亦受影響。西貢區前區議員葉子祈去年5月在一輛公共巴士上無戴口罩，被票控違反防疫規例，另被控誤導警務人員、滋擾公眾及故意阻撓巴士司機等共4罪。裁判官杜浩成於上月17日判他罪成後，下令將案押後2星期後判刑。但之後案件先後因為懲教署檢疫措施、被告在獄中確診新冠肺炎等情況而多次押後，至今已押後超過5星期。到最近被告終於康復，今天（25日）被押解回觀塘裁判法院應訊，但就因杜官亦確診新冠肺炎，案件須第4度押後至4月1日判刑。被告今天有申請保釋，但被法庭拒絕，下令他須繼續還押。

現報稱無業的26歲被告葉子祈，被控於2021年5月7日在將軍澳隧道巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由在公共巴士內不戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以圖誤導警員葉智泓；及於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾；以及在無合理辯解下故意妨礙、阻撓或分散司機的注意力。傳票罪則指被告在登上或身處公共交通工具時，沒有佩戴口罩。本案是由裁判官杜浩成負責審理，但因他確診關係，今天改在主任裁判官錢禮席前提訊。

案件編號：KTCC 1368、KTS 9461/2021