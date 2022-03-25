受法院停擺影響　按摩店涉無牌及賣淫案改期8月審

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於去年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師及租用按摩院所在地址的男子，被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪。4名被告早前否認控罪，原定今年4月6日受審，惟受法院聆訊延期的安排影響而須重新排期。案件今天（25日）在東區裁判法院再提訊，主任裁判官嚴舜儀與控辯雙方商討後，將案件重排至今年8月8日開審，並預留7天審期。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。4名被告早前均否認控罪。

主任裁判官嚴舜儀今天將案件重新排期，訂審訊於今年8月8日至12日、以及8月16日及17日進行。嚴官今天亦留意到，控方的證人列表上增加了1名證人，控方解釋指該名證人將就閉路電視影像作供，並指出辯方對閉路電視影像有爭議，而被告李亦晴亦會對警誡供詞呈堂提出爭議。

控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上述地址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所，及管理沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及在上址經營沒有有效牌照的按摩院。案件早前提訊時，辯方曾透露或會傳召蔡展鵬作供。

案件編號：ESCC 1161/2021