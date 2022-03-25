消費券下月派　遺失八達通今日內須更新　市民斥程序麻煩嘥時間

政府早前宣布再派發1萬港元消費券，首輪5,000元將於下月發放，並開放3間臨時服務中心供市民登記，倘若市民電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，須於今日(25日)之內完成更新資料。東網記者今早9時，到達其中一間位於旺角始創中心的臨時服務中心視察，發現不少市民趁6時截止申請前，於早上作最後衝刺交表申請更改資料。其中不少市民均是因在新一輪消費券派發後，已轉用了樂悠卡，特意前來更改。有市民批評，派發消費券或處理更改資料程序麻煩，認為派現金會更方便。

記者發現臨時服務中心已早於8時40分左右開門，惟發現只有少數市民在旁等候，直至接近10時，來更改資料的市民才隨之增加。市民在進入臨時服務中心前，需要掃描安心出行，並拿着籌號等候分流。中心內亦設有大概約14個攤位，以應對市民登記。

住沙田的高太今早就陪同高先生到臨時服務中心重新登記八達通，更改轉用樂悠卡。他指，去年消費券已經沒有登記，因平時沒有上網習慣，加上又不懂使用電腦，要在撥打熱線中心後，才得悉今日為登記截止日，否則又將再錯失1萬港元消費券。他提到，今日中心並不多人，不用排隊，過程中只需提供電話號碼、身份證等簡單個人資料，約5分鐘便完成登記。

不過，高先生和高太均指出，更改資料程序麻煩，勞民又傷財，又認為八達通發放首輪5000港元消費券時諸多局限及步驟，坦言派現金更實際、直接方便，用途亦更廣。

至於住長沙灣的方先生則指，去年使用成人八達通登記消費券，由於已轉用了樂悠卡，為求方便，才特意前來中心更改轉用樂悠卡資料。方又提到，幸好自己有上網習慣，才能於最後登記日及時更改。另外，對於八達通領取首輪消費券時限制重重，他坦言未覺麻煩，領取消費券後，會用於日常生活使費中，如飲茶，添置必需品等。

吳女士表示，今早到臨時服務中心是更改WeChat Pay帳戶資料。她形容更改流程順暢，工作人員亦能夠在旁協助市民，解答疑問。她指，WeChat Pay的支付、受眾範圍，比八達通更廣泛，故選擇使用。被問到如何消費首輪消費券時，她表示，1萬港元其實不算太多，故都是集中消費在日常生活的衣、食、行中。

姜先生則指，能於發放新一輪消費券前剛滿18歲，考慮到各種因素，包括使用範圍等，故選擇支付寶(AlipayHK)。惟他指，今天前來只是為求「安心」，因在撥打熱線電話後仍有疑問，故今早到服務中心詢問有關第2輪消費券發放時的程序，更換支付工具資料等。

首期發放的5,000港元，將在4月續以支付寶(AlipayHK)、Tap & Go、WeChat Pay及八達通發放，市民領取時不能更換新平台，必須使用去年收取消費券的平台，惟過程中市民則毋須再主動申請或登記，便能自動收錢。至於在第2期消費券推出時，所有登記人則可按照個人意願，重新選擇收取消費券的儲值支付工具及帳戶。