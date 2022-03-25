無業漢涉潛入辦公室偷卡　被控爆竊行騙提堂

警方早前接獲市民報案，指信用卡失竊後，被人盜用及在不同商舖購物。警方調查後，拘捕一名五旬無業男子，指他涉嫌潛入灣仔及九龍灣的辦公室，偷去物主信用卡及提款卡後使用。涉案無業漢現被控2項入屋犯法罪及2項以欺騙手段取得財產罪，今天（25日）押解到東區裁判法院提堂。他暫時毋須答辯，以待警方翻查閉路電視及檢驗證物。案件押後5月20日再訊，期間被告須還押。

報稱無業的52歲被告侯永森，被控於今年3月21日，作為侵入者進入在灣仔告士打道中國恆大中心12樓，意圖在該處偷竊屬於一名梁姓人士的3張信用卡；及於今年3月23日，作為侵入者進入九龍灣宏照道企業廣場5期2座23樓，意圖在該處偷竊屬於一名譚姓人士的1張信用卡及1張提款卡。

2項以欺騙手段取得財產罪，則控被告於今年3月23日在港鐵九龍灣站10號舖的便利店，以欺騙手段、即虛假地表示自己是上述譚姓人士信用卡的真正持有人，並獲授權和有權使用該信用卡，支付1把雨傘、1盒香煙及1包紙巾的款項，從而不誠實地取得上述貨品；及於同日在九龍灣德福廣場一期F22號舖「馬拉松」，以欺騙手段、即虛假手段表自己是上述譚姓人士信用卡的真正持有人，並獲授權和有權使用該信用卡，支付1條黑色短褲、 1件黑色風褸、1件深藍色衫及1個膠袋的款項，從而不誠實地取得該貨品。

案件編號：ESCC 511/2022