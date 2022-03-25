涉緊跟搭訕女學生　女校前教學助理被控遊蕩等罪提堂

一名曾於女校任職的前教學助理，涉嫌在街上搭訕女學生並企圖跟對方上的士，以及在未經校方許可下，偷取約500張學生相的電子檔案。他現被控2項遊蕩及1項不誠實取用電腦罪，今天（25日）在西九龍裁判法院提堂。他今天暫毋須答辯，裁判官將案押後至5月6日再訊，以待警方進一步調查，包括了解有沒有其他潛在受害人，以及考慮新增控罪。被告的保釋申請被拒，要還押懲教看管。

44歲被告被告孟世鴻，報稱私人補習老師。他被控2項遊蕩導致他人擔心罪及1項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。控罪指他於2021年11月22日及同年12月某日，在九龍土瓜灣鶴齡街及馬頭圍道交界的公眾地方遊蕩，導致X及Y合理地擔心自身安全或利益；以及在2018年10月22日至2019年2月1日，在九龍城區一間女子中學內，有犯罪或不誠實意圖而取用電腦。

控方庭上透露，被告在2018年曾在案發中學短暫任職教學助理。被告在離職超過2年後，在街上重遇該校2名女學生，便上前搭訕及主動邀約。2名女生受驚並登上的士離開，但被告就企圖打開的士門跟上車。事主事後報警，警方接報調查後做搜屋行動，在被告的電腦發現約500張學生相，相信是他在學校工作時未經校方許可而私自儲存的相片。

控方又透露，被告現時有一名16歲的女友，該名女生同樣就讀涉案中學，警方將會調查兩人有否在女生未滿16歲之前發生性行為，不排除加控其他罪名。

案件編號：WKCC 854/2022