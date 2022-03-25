田徑教練4度非禮14歲女學員　官指欠悔意判囚2年

田徑教練在3年前帶隊在本地及外地集訓期間，多次相約1名當時14歲的女學員到他房中，以按摩為名摸對方胸部並打圈，後更得寸進尺，濕吻且身壓女學員，隔衣以下體壓向對方私處。男教練於區域法院經審訊後，被裁定非禮罪成。法官今（25日）指摘他利用事主對他的信任及欣賞等感情犯事，且侵犯行為逐步升級，試圖測試及瓦解事主的反抗程度，法庭須嚴肅看待這類案件，並予以阻嚇，考慮後將他判囚24個月。

33歲被告楊競雄被裁定4項非禮罪成，控罪指他於2019年7月至2020年8月間，分別在東京、廣州、及在香港屯門和荃灣4度非禮女童X。控方指X案發時年僅14至15歲。辯方求情指被告沒有心理問題，而案件被傳媒報道後，使他收到電話騷擾及受到網上欺凌，令他備受壓力。

法官判刑時指，被告與事主的年齡相差2倍，被告案發時更是事主的教練，得到事主家人及學校的信任，讓他帶領事主外出、甚至到海外訓練。而作為教練，被告很多機會與學員有身體接觸，事主當時的年紀難以界定被告的行為是否越界。法官續指被告利用事主對自己的信任、欣賞等感情，在案發時段約12個月內，逐步將侵犯行為升級，以測試及降低事主的抗拒程度，被告最後一次對事主所做的行為，更迹近要求與事主進行性行為，案情嚴重。

法官又引述被告的心理報告，指被告自信心低落，容易受傷，難與成熟女性維持長遠關係，或使他另尋替代。雖報告指其重犯機會偏低，但他仍堅持與事主屬情侶關係，兩人之間的親密行為乃是雙方同意，法官認為這顯示被告欠缺悔意。法官考慮到案件不涉威嚇或暴力，亦沒有證據顯示事主受長遠心理影響，而被告雖獲多人讚賞其品格，但法庭就此類罪行量刑時須考慮阻嚇及懲罰，最後將被告判囚24個月。

案件編號：DCCC 164/2021