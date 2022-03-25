調查指有計劃移民港人增4%　近6成人對政治環境無信心

移民潮持續，有機構市民對香港未來的信心，如政治環境、經濟自己及個人自由等作出調查，發現約58%受訪者對香港的政府環境「幾無信心」或「好無信心」，亦有49%對香港的經濟前景「幾無信心」或「好無信心」，兩者的結果均較上年8月有輕微上升。而在移民取向方面，有65%表示受訪者「沒有計劃」離開香港，較上年8月下降約6%，而有計劃的則佔24%，較上年8月微升4%。

香港民研在本月21至24日進行，訪問了6,713市民的意見，發現僅有27%受訪者對香港未來的政治環境「好有信心」或「幾有信心」。只有30%受訪者表示自己對香港人未來享有的個人自由表示「好有信心」或「幾有信心」，而表示「好無信心」或「幾無信心」的反達到57%。而在經濟前景方向，亦只有25%受訪者表示有信心，另23%表示「一半半」，及49%表示無信心。

至於對內地未來的政治環境，約33%受訪者表示有信心，8%表示一半半，51%表示無信心。談及有沒有計劃永久離開香港，約24%表示有計劃，較上年8月上升4%，而未有計劃的則有65%，當中表示「如果情況變差至不能接受，就會設法離開」的人增1%，「任何情況下均不會離開」則下降了8%。

而最多受訪者(35%)認為，「個人自由」的情況變差，會促使他設法離開香港，其次則為「家人的前途」及「香港的政治」，各佔16%。文化研究、政治學獨立學者黃偉國表示，根據是次的研究，可見不少市民視「個人自由」為最決定性的離開因素，當中或與政府的防疫政策，漠視市民正常生活有關。