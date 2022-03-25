劉澤星8月起成港大醫學院暫任院長　梁卓偉：感到高興

港大醫學院內科學系主任劉澤星將於今年8月1日起，擔任港大醫學院暫任院長，接替早前請辭、將加盟馬會任「慈善及社區事務執行總監」的現任院長梁卓偉，直至校方完成全球招聘新任院長及到任。

劉澤星今日(25日)向港大醫學院師生發信，表示自己在醫學院服務30年，接任暫任院長是他學術生涯中最為驕傲的時刻，同時對從梁卓偉手中接任工作感到些微緊張。劉在信中詳列梁卓偉的功績，表示會透過延續劉的基礎，帶領醫學院達到另一高度，希望能得到醫學院上下支持。

梁卓偉亦有向師生發信，表示對劉澤星感到高興，形容「沒有比劉澤星教授更有資格及合適接任」，有信心劉能帶領醫學院再創高峰。梁承諾，他與劉之間會無縫地交接。

港大校長張翔今日亦向校委會及醫學院師生發信，提及劉澤星接任一事。張翔指，劉現為內科學系主任、風濕及臨床免疫科講座教授，亦是瑪麗醫院內科部門主管，曾任香港醫專主席，現時為政府新冠疫苗專家委員會召集人，讚揚他在風濕病學廣受認可，對醫學院及醫管局亦有深入了解。