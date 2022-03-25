政Whats噏：因應疫情發展　立法會下月初將恢復處理質詢

新冠肺炎嚴峻，甚至蔓延至立法會。立法會內務委員會今日(25日)舉行遙距會議，內會主席話，立法會主席梁君彥視乎疫情發展，計劃喺4月6日嘅立法會會議上，恢復處理口頭質詢同書面質詢，同時會處理議員鄧家彪動議嘅「改革香港的扶貧政策和策略」議案。

內會主席又話，本月30日嘅大會只會處理具立法效力嘅議案，即首讀《2022年仲裁及法律執業者法例(與仲裁結果有關的收費架構)(修訂)條例草案》。之不過，4月6日嘅會議，梁君彥就計劃當日處理《2022年收入(稅務寬免)條例草案》恢復二讀辯論、全體委員會審議同埋三讀之外，仲會恢復處理6條口頭質詢、16條書面質詢，同埋一項議員議案。

睇返排隊嘅議員議案，就係處理原訂於1月26日大會處理嘅議案，即議員鄧家彪提出嘅「改革香港的扶貧政策和策略」議案，旨在促政府動用一切力量推行全方位減貧措施，包括就減少貧窮人口同埋縮窄貧富差距制訂具體目標、落實具社會財富再分配功能嘅民生同財政措施等。由於4月6日嘅會議上，有機會進行記名表決，立法會秘書處安排4月4日下晝1點半，進行立法會遙距表決系統綵排，內會主席呼籲議員盡可能抽空出席。

至於內會主席同政務司司長嘅會面情況，內會主席話早前有議員建議特首或者司長出席內會會議，以便議員就防疫工作提出質詢，而特首喺本周三就已經出席答問會喇。另外，委員亦同意就《商業租户短期保護措施(2019冠狀病毒病疫情)條例草案》成立委員會跟進相關工作。