房委會下月起寬免4季差餉　租戶及17街市檔戶同受惠

今年《財政預算案》公布政府建議寬減2022/23年度4季的住宅物業差餉，房屋委員會今日(25日)通過建議，將差餉寬免轉歸住宅租戶，合資格租戶將獲分攤差餉寬免額。下月1日至明年3月31日內按月轉歸租戶，以等額抵銷租戶每月應繳的租金。每個應課差餉物業首兩季以每季1,500港元為上限，其後兩季以每季1,000港元為上限。

另外，房委會轄下的晴朗、彩福、駿洋、海達、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、白田、皇后山、碩門、水泉澳、天恩、欣田、迎東及屏欣，合共17個整體承租街市的承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予其檔位的暫准證持有人。上述兩項安排涉及的寬免總額，分別預計最多約為23.79億港元及6,260萬港元

該項轉歸差餉寬免的安排，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。據房委會文件所示，差餉物業估價署署長評估公屋差餉是以整座/整層計算，在整個財政年度有效。房委會根據整座住宅大廈獲得寬免的差餉總額，按單位的室內面積攤分，轉歸有關住戶。而所有出租住宅單位，包括中轉房屋單位在內，均會受惠於是次差餉寬免措施，惟涉及收取租值補償金的單位除外，原因在於相關租約被視為經已終止。

此外，新安排以將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人及綜合社會保障援助受助人。差餉寬免受此上限限制的公屋租戶，首兩季約有1.51萬名，其後兩季約有23萬名。