中年漢疑因欠債被禁錮　再多3疑犯被控提堂

五旬男子疑因欠債60萬港元，今年1月遭綁架及禁錮，期間被人劫去銀行卡等財物，2日後始獲救。繼3名懷疑涉案男子早前被捕及起訴後，最近再多3人被捕，據稱他們事後疑曾在紅磡一酒店匿藏。3人現分別被控非法囚禁他人、搶劫及協助罪犯等共6罪，今（25日）被押解往九龍城法院應訊。被告暫毋須答辯，法庭將案押後至5月6日再訊，以待警方進一步調查。3名被告均沒有保釋申請，候訊期間須還押。

3名男被告依次是梁衞星（51歲、無業）、李慶華（36歲、控罪書上沒有報稱職業）及林子翔（27歲、無業）。梁及李同被控非法囚禁他人及搶劫罪，控罪指他們於2022年1月25至27日期間，在九龍通州街308號某單位，與另外3名男子襲擊郭炳鑫，非法囚禁他，對他造成不利，並在違反他的意願下將他羈留；以及在2022年1月24日，在九龍青山道702至704號合興工業大廈，劫去郭炳鑫1張銀行提款卡及2張信用卡。

梁另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於2022年3月22日，在砵蘭街353號地下外一輛停泊私家車內的公眾地方，攜有2把牛肉刀、3支木棍及1支鐵通。李慶華則另被控2罪，其中管有危險藥物罪指他於2022年3月23日至3月24日之間，在紅磡都會道都會海逸酒店一客房內，管有一個透明可再封膠袋，內藏懷疑危險藥物。至於管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具罪，則指李於2022年3月24日，在上述酒店房內，管有1個玻璃樽連1支粉紅色飲管及L形管內有水，內含危險藥物。

林子翔被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯，控罪指他於2022年3月23日至3月24日之間，在上述酒店房內，當李慶華犯可逮捕的罪行，即非法囚禁他人及搶劫，而林知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助他訂酒店匿藏，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

案件編號：KCCC 679/2022