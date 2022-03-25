出示確診及隔離證明可獲免費中醫治療　啟德中心擬供應800床位

第五波疫情嚴峻，港府早前指將結合中西醫治療新冠肺炎病人。香港中西醫結合抗疫聯盟於今日(25日)正式成立，成員由115名來自中西醫業界及議員等組成。聯盟發起人、本身是醫生的議員林順潮表示，聯盟將會為市民提供線上線下的義診服務，並組織外展隊到老人院；又會與本地大學合作，研究如何將中西醫結合減低死亡率。行政會議成員林正財透露，啟德暫託中心共有1,200張病床，當中800張有中醫的參與，期望部分院舍長者的治療，日後可以由中醫主導。

醫管局表示，去年4月起提供中醫門診服務，確診患者出院6個月內可以接受10次免費治療，至今有5,500人接受服務，及1.5萬人次，但由於現時不少患者已不用入院，無任何出院經錄，故當局現在更新安排，如出示隔離令、衞生署或醫生發出的確診證明、確診電話短訊等，可以得到10次免費中醫門診治療，惟若患者只能出示快測證明相片，但未有身份證明，當局或難以提供服務。惟暫未有數據得知接收中醫治療的患者有什麼長期徵狀，但確診患者不少都有長期徵狀，包括咳嗽、胸口悶、睡眠質素出現問題等，這些都是中醫可以「幫到手」。

食物及衞生局局長陳肇始在「香港中西醫結合抗疫聯盟」網上記者會致辭時表示，中醫藥在第五波抗疫戰中有深度參與，在疫情的預防、治療和康復過程中發揮重大作用。而港府會負起穩控疫情的責任，以「動應清零」為目標，繼續做好「減重症、減死亡、減感染」等工作。

聯盟發起人林順潮表示，本港正經歷最嚴峻的第五波疫情，雖確診個案回落，但仍有過萬宗個案。本港應集中精力、萬眾一心減感染、重症及死亡。 聯盟獲115名政商及醫療界人士支持，其中已籌募到20萬個N95口罩、60萬個快速測試套裝以及20萬盒金花清感顆粒。聯盟亦會為市民提供線上線下的義診服務，並組織外展隊到老人院。並與本地大學合作，開展一連串治療新冠病毒的研究，期望以數據說話，研究如何將中西醫結合減低死亡率。

行政會議成員林正財表示，疫情嚴峻，本港單靠政府抗疫力量並不足夠，而新冠肺炎疫情下，最受影響的長者本身喜歡中醫及使用中藥，相信中醫藥對他們的治療有幫助，有助控制病情。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，相信中西醫結合治療，可以在抗疫中發揮更積極作用。他又引述內地抗疫專家的說話，指香港的抗疫數據奠定了中國未來走出疫情的底氣。

議員麥美娟亦分享自己確診康復體會，她表示，家中除了自己外，其85歲的父親及8歲的侄女亦確診，其父早在確診前已接種3針，確診後病徵輕微，而侄女則亦已接種一針，病徵同樣輕微。不少市民均認為確診新冠肺炎「如像感冒一般症狀輕微」，惟她即使康復後，仍持續「咳到訓唔到」、掉頭髮，及記憶力下降，故認為絕不是普通感冒。