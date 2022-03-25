貨車3年前吐露港撼跑車　慘死跟車工家屬入稟索償

吐露港公路於3年前發生「人頭磨牆」一死兩傷恐怖車禍。一輛由聾啞男子駕駛的跑車，沿大埔吐露港公路行駛時，失事撞向石壆橫擱路中，其後一輛運菜貨車尾隨駛至，疑閃避不及撞向跑車後，繼而衝向路肩防撞欄，貨車上一名跟車工人頭顱撼出窗外隔音屏障，再拋出車外慘遭輾斃，貨車司機及另一名跟車男工亦受輕傷。事隔3年後，死者的家屬於周二（22日）入稟高院控告肇事聾啞私家車司機及運菜貨車司機，要求2人就事件作出賠償。

原告是死者曾毓強（譯音）及其家屬曾學基(譯音），曾學基亦以死者的擬遺產執行人身份代表死者，被告分別是肇事聾啞私家車司機許澤晶及貨車司機黃國聰。據入稟狀指，2019年3月24日，死者於吐露港公路發生交通意外致死，原告認為意外是兩名被告疏忽及違反法定責任導致，故要求2人作出賠償。

據資料顯示，肇事的聾啞私家車司機許澤晶於2020年中，就事件於區域法院承認危險駕駛及酒後駕駛罪，被判履行120小時社會服務令，及取消駕駛執照12個月，被告另須自費修讀及完成駕駛改進課程。

案件編號：HCPI 62/2022