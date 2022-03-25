今增10405確診　包括4輸入個案　快測平台佔5827宗

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日(25日)新增4,578宗經核酸檢測確診個案，包括4宗輸入個案，其餘均屬本地感染；另錄得5,827宗經快速測試呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。因此今日共新增10,405宗個案。第5波疫情個案累計1,098,998宗。新增162宗醫管局死亡個案，涉85男77女，介乎21歲至106歲，當中86人來自院舍，156人為65歲以上長者，有97人沒打針資料，45人打一針，19人打兩針，1人打3針。

醫管局表示，去年4月起提供中醫門診服務，確診患者出院6個月內可以接受10次免費治療，至今有5,500人接受服務，及1.5萬人次，但由於現時不少患者已不用入院，無任何出院經錄，故當局現在更新安排，如有確診證明、隔離令等出示，可以得到10次免費中醫門診治療，惟若患者只能出示快測證明相片，但未有身份證明，當局或難以提供服務。

再多1間安老院舍出現新冠爆發，涉及6名院友。安老院舍方面，第5波共有783間受影響，其中過去兩周新增52間，佔全港安老院舍6.5%；累計共972個院友感疫，以及226名職員。至於殘疾人士院舍，則共有284間出現爆發，過去兩周新增31間，佔全港殘疾人士院舍9.3%，涉及553名院友及233名職員。院舍死亡個案增至3,685宗。

死亡數字方面，第5波截至目前共有6,749名死者，較前一天增加192人，死亡率再升至0.61%，年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲；兒科個案維持在7宗，18至59歲死者為264宗，佔整體死亡個案3.9%；其餘6,469宗為60歲以上長者，佔整體95.9%，當中4,787宗為80歲以上長者，佔整體70.9%。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，現時共有10,654名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。昨晚新增35名病人情況危殆，當中有20人沒打針記錄，48人情況嚴重，105名危殆病人於深切治療病房留醫。