添192名確診者病亡　包括21歲有腦積水男子

本港新冠肺炎疫情未止，政府今日(25日)公布，第5波截至目前共有6,749名死者，較前一天再增加192人，包括162人昨日(24日)死亡，其中最大106歲，當中有86人來自院舍；死亡率再升至0.61%，年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲；兒科個案維持在7宗，18至59歲死者為264宗，佔整體死亡個案3.9%；其餘6,469宗為60歲以上長者，佔整體95.9%，當中4,787宗為80歲以上長者，佔整體70.9%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，昨日新增的162宗醫管局死亡個案，涉85男77女，介乎21歲至106歲，當中86人來自院舍，156人位65歲以上長者，另97人沒打針資料，45人打1針，19人打2針，1人打3針。由於數據滯後，2月23日至3月23日期間再有30名病人離世，包括18男12女，年齡介乎69至100歲。

年輕死亡個案中，第1位為21歲男，無打針，有長期病患，本身是卧床，小欖醫院長期病人，有腦積水記錄，在3月2日發現染疫，轉至屯門醫院留醫，但當時很快已出現氣促及需要氧氣，情況恐化快速，至3月24日凌晨不治。第2位為50女，打了兩針，有長期病患，曾接受器官移植，有血液及其他癌症病歷，於3月17日快測確診，有發燒、咳及氣促，兩天後到瑪嘉烈醫院急症室求診，情況之後惡化，血氧量轉差，須高濃度氧氣，院方亦向她處方抗生素、類回醇、瑞德西偉，但最終仍在24日凌晨過身。

第3位為55歲男，無打針，有長期病患，本身於葵涌醫院住院，有腦症及中風記錄，於3月14日發現染疫，轉送至瑪嘉烈醫院，當時血氧量低、有發燒及肺炎，延至24日凌晨不治。第4位為58歲男，本身行動不便須留家，有打一針，在3月24日下午發現有氣促，之後不清醒，送急症室後發現確診，經搶救後不治，已轉交死因庭跟進。

李指出，現時共有10,654名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。昨晚新增35名病人情況危殆，當中有20人沒打針記錄，48人情況嚴重，105名危殆病人於深切治療病房留醫。

另外，過去一日有1,931人康復出院。醫管局累計共20,553名員工染疫，當中人16,253已康復返回工作崗位