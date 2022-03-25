調查指近7成港人不願生育創新低　房屋問題最影響生仔意願

經濟房屋問題壓力大，港人生育意願再創新低！有團體今日(25日)公布調查結果，發現港人生育意願創有紀錄以來的新低點，沒有意願生育的港人近70%；而「有仔趁嫩生」的想法亦明顯過時，最願意生育的年齡組別為30至39歲，佔逾45%。至於最影響生育的主因首3位分別為房屋問題嚴重、工作繁忙沒有時間以及育兒經濟壓力大。團體認為過去兩年疫情亦有影響港人的生育意願，促政府除盡快控制疫情重振經濟外，亦可考慮設育兒津貼等，吸引年輕人生育。

香港婦聯自2014年舉行專題調查港人生育意願，而今年於1月24日至2月18日期間，分別以實體問卷及網上問卷形式，成功訪問了1,275名18歲以上的香港居民。調查結果顯示，有69%人表示不願意生育小朋友，為自2019年42%的新低點後，再創有紀錄以來的新低，而表示願意生育者則僅有31%。

至於以往「有仔趁嫩生」的想法亦已過時，年輕人的生育顧慮變多。調查結果顯示，比對20至49歲的3組年齡受訪者，最願意生育的為30至39歲，佔45.2%；其次為是40至49歲，有32.3%，最少則為20至29歲，僅12.5%。而20至29歲年齡層的生育意願亦創下歷年新低，婦聯認為社會因素是最重要影響生育意願的原因。

而在影響生育意願方面，「房屋問題嚴重，屋企空間不足」繼續成為最影響生育的主因，有86.7%；第2位為「工作繁忙而沒有時間和精力照顧小朋友」，有85.1%；第3位為「育兒經濟壓力大」，有84.7%。結果反映房屋問題仍然沒有改善，私營房屋價格對大多市民來說高不可攀，而公營房屋供求則依舊失衡。此外，聯會亦在調查中新增有關疫情影響生育意願的問題，發現有71%受訪者認為疫情嚴重是影響生育的因素之一。

此外，調查亦發現有74%受訪者不了解政府的幼兒照顧服務；更有75%受訪者認為政府現時對有子女的家庭支援並不足夠，調查中有67.1%人表示「育嬰津貼或兒童學習津貼」予育有子女的家庭，最能增加市民的生育意願。

香港婦聯副主席、社會政策研究委員會召集人歐陽寶珍表示，雖然曾去信予政府促請請將孕婦及餵哺母乳的婦女納入「疫苗通行證」的豁免範圍，釋除她們與家人的困擾，盼藉此提升港人生育意願，惟至今暫未有回覆。她促請政府可考慮增設育兒津貼或增加養育孩子的免稅額；同時應完善幼兒照顧服務；亦需要增建公營房屋，而育有子女的家庭可優先輪候公屋或居屋等。