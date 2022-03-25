多區污水驗出新冠　13.5萬居民清潔工等可獲快測套裝

因應多區大樓的污水檢測驗出新冠病毒的結果，政府今日(25日)公布，明日(26日)起陸續向相關地點約13.5萬居民、在地工作清潔員工及物業管理員工，派發合共約13.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及樓宇包括葵青區荔欣苑、華荔邨、華豐園、荔灣花園、樂園，青山公路葵涌段、和宜合道及大隴街附近一帶住宅；九龍城區德朗邨、啟晴邨、啟朗苑、愛民邨及俊民苑；觀塘區曉光閣、曉明閣、曉華大廈、富華閣、藍田邨、啟田邨、康逸苑、康田苑、安田邨及啟田大廈；以及南區利東邨。

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。