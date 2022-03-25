警方實施清明節特別交通安排 　港島近永遠墳場一帶封閉或改道

下月5日是清明節，不少孝子賢孫都會祭拜先人，慎終追遠。警方表示將於清明節前後在港島實施特別交通措施，如有需要，會分三階段執行，方便市民前往掃墓，並維持交通暢順和行人安全。警方表示，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。又提醒駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

車輛於今日及明日(26日)首階段特別交通措施中，可前往柴灣連城道以東的歌連臣角道一帶。若實施第2階段特別交通措施，柴灣一帶，包括歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路、前往柴灣華人永遠墳場的支路、連城道以東及連城道以西的歌連臣角道、連城道南行線及北行線、連城道南行線及歌連臣角道東行線交界處的禁區將臨時停用。上述道路將於下周日(27日)，及4月15日至18日每日上午7時至下午6時封閉。

第3階段交通安排中，柴灣一帶，包括歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路、前往柴灣華人永遠墳場的支路、環翠里、連城道以東及連城道以西的歌連臣角道、連城道南行線及北行線、連城道南行線及歌連臣角道東行線交界處的禁區將臨時停用。上述道路將於4月2日、3日、5日、9日及10日上午7時至晚上7時封閉。

警方指，因應上述道路封閉，介乎火葬場支路與石澳道的歌連臣角道會改為單程西行，而介乎柴灣道與翡翠道的環翠道東段亦將改為單程西行。歌連臣角道、連城道、介乎大潭懲教所與大潭道的石澳道及環翠道，將禁止車輛停泊。

薄扶林一帶，域多利道至碧荔道的金粟街會於本月26日、27日；4月2日、3日、5日、9日、10日、15日至18日、23日、24日，每日上午7時至下午5時改為單程南行。另外，香港仔一帶，貝璐道近香港仔華人永遠墳場、由石排灣道通往香港仔華人永遠墳場的支路於本月26日、27日；4月2日、3日、5日、9日、10日、15日至18日、23日、24日，每日上午7時至下午6時將會封閉。