新一期澳門居民失業率升至4.3%　失業軍錄1.28萬人

新冠肺炎影響就業，澳門統計局今日(25日)公布，去年12月至今年2月的新一期總體失業率為3.3%，其中，本地居民失業率則升至4.3%，均較上一期，即去年11月至今年1月)，上升0.1個百分點；就業不足率則下跌0.3個百分點至2.9%。與前年同期比較，當地失業率上升0.4個百分點，就業不足率和勞動力參與率則分別下跌1.6及0.9個百分點。

澳門勞動人口共38.63萬人，勞動力參與率為69.3%。根據出入境資料初步估計，參考期內於澳門工作但居於境外的澳門居民及外地僱員，平均有約8.66萬人，連同該批人士，當地總勞動力為47.29萬人，較上一期減少5,100人。

就業人數則為37.36萬人，而本地就業居民為28.10萬人，分別較上一期減少5,400人及3,500人。按行業統計，建築業的就業人數減少，批發及零售業則有所增加。

至於失業人口為1.28萬人，較上一期增加400人。尋找新工作的失業人口中，以失業前從事博彩及博彩中介業和建築業的佔多；另一方面，尋找第一份工的新增勞動力佔總失業人口比重下跌2.3個百分點至7.4%。就業不足人數為1.11萬人，較上一期減少1,500人，其中博彩及博彩中介業的就業不足人數明顯減少。